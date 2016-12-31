شبان جزائريون يشاركون و يتألقون في برامج الهواة عام 2016

تألقت مجموعة من الشّبان الجزائريين هذه السّنة في عدد من برامج الهواة وبعضهم نال اللّقب والبعض الآخر تأهّل إلى النهائي وآخرون أقصيوا من الأدوار الأولى.

و شارك ريان أطلس وهو مصمّم جزائري للأزياء في برنامج "بروجكت ران واي ميدل ايست"ياء وبلغ النّهائي، بالإضافة إلى الطّفل محمد بن كروش الذي تأهّل إلى نهائي برنامج "منشد الشارقة 9" وحلّ في المرتبة الرابعة. وكذا الطّفل النّابغة محمد فرح جلود الّذي توّج بجائزة "تحدّي القراءة العربي" في الإمارات ونال التّتويج من طرف حاكم دبي. كما بلغ عبد الرّحيم بورويس نهائيات برنامج "نجوم العلوم" الّتي أطلقتها مؤسّسة قطر وفاز بالجائزة الثانية جراء اختراعه قميص التوحّد الذكي للمصابين بالمرض.

وفي البرامج الموسيقية والعروض التمثيلية شارك "محمد عدلان" حفيد عميد أغنية المالوف الراحل الطاهر الفرقاني ، ومنال حدلي وكاميليا ورد التي أقصيت من طرف الإماراتية أحلام في برنامج "أراب أيدول". ومحمد سعيد الذي افتك درع برنامج "ديزرت فورس" على "MBC ACTION"... بالإضافة إلى شاركة الثنائي زهرالدّين جواد ولويزة نهّار في برنامج "أراب كاستينغ2".