هكذا ردّ مراد يلدريم على منتقديه بعد ارتدائه الجبادور المغربي

أعرب الفنّان التركي مراد يلدريم، عن غضبه من منتقدي زواجه من ملكة جمال المغرب وسيطرة الأجواء والتقاليد المغربية على حفل الزفاف.

وكتب "يلدريم" من خلال حسابه على موقع إنستغرام :" هذا الشيء الذي أجلس عليه يسمى طيفور، وليس طَشْتًا يا قليلي الإحترام، ألم تطرد هذه العقلية من هذه الدولة؟".وأضاف معلقًا على ارتدائه للزي المغربي، الجابادور، في حفل زفافه: "الملابس التي ارتديتها في حفل زفافي لم تكن ملابس خاصّة بحفل الختان يا عديمي الإحترام، إنّه القفطان الّذي ارتداه رسولنا الكريم والسّلاطين".