سهيلة بن لشهب و كنزة مرسلي تهنئان الجمهور بالعام الجديد 2017

هنّأت الفنّانة الجزائرية سهيلة بن لشهب العالم الإسلامي والعربي بمناسبة السنة الجديدة.

وكتبت سهيلة على صفحتها الخاصّة على التويتر: "كل عام وأنتم بخير يارب تكون سنة خير على الجزائر الغالية وكلّ الوطن الإسلامي والعربي". و من جهتها هنّأت الفنّانة كنزة مرسلي محبيها بناسبة العام الجديد وكتبت أيضا على صفحتها الخاصّة على التويتر: " عام أتمنى يكون أفضل من اللي قبله للوطن العربي خاصة والعالم أجمع". عام سعيد وصحّة جيّدة للكل. للإشارة احتلت كنزة مرسلي المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي من حيث التّغريدات حسب المنظّمة البريطانية "هاوتويت ". وبلغت كنزة بوسم أو هاشتاج #kenza_ morsli أكثر من مليون ونصف تغريدة لعام 2016.