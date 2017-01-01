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سهيلة بن لشهب و كنزة مرسلي تهنئان الجمهور بالعام الجديد 2017

  • 01/01/2017
  • النهار أون لاين
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سهيلة بن لشهب و كنزة مرسلي تهنئان الجمهور بالعام الجديد 2017 تحميل الملف

هنّأت الفنّانة الجزائرية سهيلة بن لشهب العالم الإسلامي والعربي بمناسبة السنة الجديدة.

وكتبت سهيلة على صفحتها الخاصّة على التويتر: "كل عام وأنتم بخير يارب تكون سنة خير على الجزائر الغالية وكلّ الوطن الإسلامي والعربي". و من جهتها هنّأت الفنّانة كنزة مرسلي محبيها بناسبة العام الجديد وكتبت أيضا على صفحتها الخاصّة على التويتر: " عام أتمنى يكون أفضل من اللي قبله للوطن العربي خاصة والعالم أجمع". عام سعيد وصحّة جيّدة للكل. للإشارة احتلت كنزة مرسلي المرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي من حيث التّغريدات حسب المنظّمة البريطانية "هاوتويت ". وبلغت كنزة بوسم أو هاشتاج #kenza_ morsli أكثر من مليون ونصف تغريدة لعام 2016. 

موضوع : سهيلة بن لشهب و كنزة مرسلي تهنئان الجمهور بالعام الجديد 2017
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(2 )

تعقيب
1 bousahra ahmed tieret 2017/01/01
bon anne tous les algérien
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تعقيب
2 نورالدين تيسمسيلت 2017/01/01
عام سعيد لسكان فلسطين وسوريا والجزائر والعالم العربي والإسلامي .....لكن من قال أن الناس تهتم لتهاني .....لا أسميهما باسميهما ......نحن نريد عالما بناء...وشعبا طيبا يريد بناء المجتمع..بالأفكار الطيبة والعمل ونبذ الفتنة لا بالغناء والتهريج ......وان البغاث بأرضنا يستنسر شغلونا برخيس فنونهم.....حتى أصبح لأمثال هؤلاء صيت ...وأنسونا في الله سبحانه ..
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