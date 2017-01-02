ما الّذي يجمع حسين الجسمي و شيرين عبد الوهاب لأوّل مرّة

يستعدّ الفنّان الإماراتي "حسين الجسمي"، لإحياء أوّل حفل غنائي له في العام 2017، يوم السادس من جانفي الجاري في إمارة الشارقة، بمناسبة إفتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الشارقة للموسيقى العالمية، وتُشاركه الحفل النّجمة المصرية شيرين عبد الوهاب في أول لقاء غنائي بينهما.

وفي سياقٍ آخر، كان الجسمي قد إستقبل العام الجديد، برفقة جمهور العاصمة الإماراتية أبوظبي، واختتم الحفل الغنائي بجزيرة المارية الذي شاركه به الفنّانين محمد عسّاف ومحمد حماقي، مقدماً مجموعة متنوعة من أغنياته وسط تفاعل الجماهير الحاضرة.