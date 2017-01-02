بالفيديو فنّانون جزائريون يشيدون بمبادرة رجال الأعمال في تمويل السّينما

أشاد مجموعة من الفنّانين الجزائريين بالإستراتيجية الجديدة لتحرير قطاع السّينما، وجعله أكثر احترافية وهذا عبر تسهيل الإستثمار الخاص لتمويل الأفلام السينمائية. حيث أصبحت حتمية من أجل النّهوض بصناعة السينما في الجزائر.

واستحسن هؤلاء الفنّانين على غرار الفنّانة القديرة بهية راشدي وشافية بوذراع وأمال حيمر مبادرة رجال أعمال لتمويل أيام فيلم الأوسكار بحاسي مسعود بنسبة مائة بالمائة. ويدخلون في المنافسة ورأو أنّ هذه المبادرة لها قيمة كبيرة وأنّهم بحاجة إلى الرجال اللّذين يدعمون السّينما .كما طالب الفنّانون رجال الأعمال بتمويل إنتاج الافلام السينمائية، خاصة وأنّ مستوى الأفلام الجزائرية تراجع في الآونة الأخيرة بالمقارنة مع الأفلام القديمة.