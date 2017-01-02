بالصّور تغيير أحرف لافتة هوليوود الشّهيرة في لوس أنجلوس إلى هوليويد

تم تغيير أحرف اللافتة المعلّقة على تلّة تطلّ على مركز السّينما والتلفزيون فى جنوب كاليفورنيا الليلة الماضية من "هوليوود" إلى "هوليوويد" تمجيدا لمخدّر الماريوانا الذى يطلق عليه "ويد".

و استيقظ السكان ، ليجدوا اللافتة المنصوبة على التلة منذ عام 1923 وقد تحوّلت إلى "هوليويد".وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس، إنّ كاميرات المراقبة فى المدينة التقطت صورا لشخص يرتدى ملابس سوداء فى نحو السّاعة الثالثة صباحا تعتقد الشرطة إنه وراء تغيير أحرف اللافتة.

وقال بيان إنّ قماشا مشمعا وُضع على حرفين لتبديلهما والحراس يدرسون كيفية إزالته، وتابع إنه ليس هناك مشتبه بهم لكن هذا الشّخص إذا ما ألقي القبض عليه قد يواجه اتهام بجنحة التعدي على ممتلكات عامة.وأقر الناخبون فى كاليفورنيا بسهولة قرارا بجعل تعاطى الماريوانا للبالغين غير مجرم قانونيا في الثامن من نوفمبر، رغم أنّ المخدّر ظلّ محظورا فى القانون الإتحادي الأمريكي