بالفيديو.. نجاة الصغيرة تفاجئ الجميع بأغنية جديدة في 2017

فاجأت نجاة الصغيرة، عشاقها وعشاق الفن الأصيل بأغنية جديدة، بعد انقطاع طويل دام أكثر من 15 سنة، ووضعت شركة مازيكا فيديو كليب للأغنية. والأغنية الجديدة، من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع موسيقى ليحيى الموجى، ومن إخراج هانى لاشين. ثلاث كلمات قالتها، نجاة في البرومو الخاص بكليب الأغنية، حيث ظهرت وهي تقول كل الكلام قولناه، تمهيداً لطرح الأغنية الجديدة التي تعود بها، والتي استغرق تنفيذها عاماً كاملاً بين ثلاث دول مختلفة، هي مصر، وفرنسا، واليونان. وبحسب بيان صادر، عن فريق تنفيذ الأغنية فإن نجاة استمعت إلى ثلاثة ألحان للموسيقار طلال، واختارت من بينها لحن أغنية كل الكلام، وقررت أن تعود من خلالها، وبعدها تولى الموزع يحيى الموجي اختيار الآلات التي ستستخدم، وتم استقدام عازفين من تركيا للمشاركة في بعض مقاطع الأغنية، نقلا عن موقع العربية نت .