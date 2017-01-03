منى زكي تنجب مولودها الثالث

وضعت الممثلة المصرية "منى زكي" مولودها الثالث، ورغم أن منى أنجبت منذ يومين، لكنها وزوجها الممثل أحمد حلمي تكتما على الخبر.

ورزقت منى زكي وأحمد حلمي بمولود ذكر، وأطلقا عليه اسم "يونس"، منى زكي وأحمد حلمي لديهما طفلين، لي لي وسليم. يذكر أنّ، آخر أعمال منى زكي مسلسل "لآأفراح القبة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحصل على نجاح كبير واعتبر ضمن أفضل الأعمال التي قدمت في 2016 في الدراما المصرية، بينما كان آخر أعمالها السينمائية فيلم "من 30 سنة". أما آخر أعمال النجم أحمد حلمي فيلم "لف ودوران" والذي عرض في الصيف الماضي.