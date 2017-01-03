كارول سماحة تمنع من الغناء في مصر

نفى طارق مرتضى المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، الأنباء التى تداولتها مجموعة من وسائل الإعلام، والتي أفادت بمنع الفنانة اللبنانية كارول سماحة من الغناء فى مصر، بناء على قرار صادر من نقيب الموسيقيين هانى شاكر.

وقال طارق مرتضى: "كل ما يقال عن منع كارول من الغناء لا أساس له من الصحّة، والدليل على ذلك هو أن النقابة منحتها مساء الأحد تصريحاً داخل جامعة مصر الدولية.وطالب مرتضى وسائل الإعلام بتحري الدقة والحذر عند نشر أي أخبار تتعلق بالنقابة أو بفنانين كبار لهم ثقل ووزن على الساحة الفنية، مثل كارول سماحة.