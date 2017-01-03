بالصّور دنيا بطمة تبدأ سنة 2017 في مكّة وترتدي الحجاب شاهدوا كيف تغيّرت

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة من الصور مع زوجها ومدير أعمالها محمد ترك واولاده في مكة المكرمة.
ظهرت نجمة برنامج "أراب أيدول" بملابس الإحرام، بالعباءة السوداء مع حجاب على رأسها، وكان معها زوجها وابنته النجمة الشابة حلا. وعلقت بطمة على الصور قائلة: "اللهم تقبل منا عمرتنا.. اللهم اغفر ذنوبنا.. اللهم تب علينا وعافنا واعفو عنا.. اللهم تقبل دعائنا يا عزيز يا غفار".وأضافت: "أروع شعور وأنت في هذا المقام الشريف تبتدي سنة جديدة وصفحة بيضاء من حياتك".
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