الرئيسية من صفحات النهار الجديد فن وثقافة بالصّور دنيا بطمة تبدأ سنة 2017 في مكّة وترتدي الحجاب شاهدوا كيف تغيّرت

بالصّور دنيا بطمة تبدأ سنة 2017 في مكّة وترتدي الحجاب شاهدوا كيف تغيّرت

  • 03/01/2017
  • النهار أون لاين
  • 67255
  • 1
بالصّور دنيا بطمة تبدأ سنة 2017 في مكّة وترتدي الحجاب شاهدوا كيف تغيّرت تحميل الملف

فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة من الصور مع زوجها ومدير أعمالها محمد ترك واولاده في مكة المكرمة.

ظهرت نجمة برنامج "أراب أيدول" بملابس الإحرام، بالعباءة السوداء مع حجاب على رأسها، وكان معها زوجها وابنته النجمة الشابة حلا. وعلقت بطمة على الصور قائلة: "اللهم تقبل منا عمرتنا.. اللهم اغفر ذنوبنا.. اللهم تب علينا وعافنا واعفو عنا.. اللهم تقبل دعائنا يا عزيز يا غفار".وأضافت: "أروع شعور وأنت في هذا المقام الشريف تبتدي سنة جديدة وصفحة بيضاء من حياتك".

 

 

ألبوم الصور
بالصّور دنيا بطمة تبدأ سنة 2017 في مكّة وترتدي الحجاب شاهدوا كيف تغيّرت بالصّور دنيا بطمة تبدأ سنة 2017 في مكّة وترتدي الحجاب شاهدوا كيف تغيّرت
موضوع : بالصّور دنيا بطمة تبدأ سنة 2017 في مكّة وترتدي الحجاب شاهدوا كيف تغيّرت
2.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
2.00

إقرأ أيضا في النهار أونلاين

(1 )

تعقيب
1 mimou alger 2017/01/03
رقصينا يا حجة
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
  • إقتباس

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: