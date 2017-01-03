مسلسل تركي تنبأ بهجوم اسطنبول قبيل أيام من وقوعه

بتث قنوات تركية، مقطعا لمسلسل درامي يتضمن مشاهد تشابه مشاهد الهجوم الإرهابي الذي وقع داخل ملهى ليلي بالعاصمة التركية اسطنبول، وخلف 39 قتيلا و69 مصابا.

وقالت صحيفة "زمان" التركية، أن المسلسل كان يذاع على قناة سمانيولو التركية قبيل غلقها من طرف الحكومة. ويظهر في مشهد من المسلسل رجلا بزي بابا نوال ويقوم بعمل إرهابي خلال ليلة رأس السنة. وكان منفذ الهجوم متنكرا بزي بابا نوال وحاملا لسلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف، وهاجم الملهى الليلي خلال الساعات الاولى من الإحتفال بمناسبة السنة الميلادية الجديدة. الأمر الذي خلق موجة من التوتر في تركيا، حيث وجهت للقناة المسؤولة عن أصابع الإتهام البث بالوقوف خلف هذا الحادثة، مستدلين بهذا المشهد من المسلسل.