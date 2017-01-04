غادة عبد الرازق تنفي زواجها وتتحدث عن عريس آخر

نفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق خبر زواجها من المنتج الفني محمد سعد الشهير بـ"بندق"، مشيرة إلى أنها على مقربة من الارتباط بشخص آخر.

جاء تصريح الممثلة بعد تداول أخبار عبر المواقع الإلكترونية تشير إلى زواجها من المنتج، وذلك على إثر الصور والفيديوهات التي نشرتها على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ليلة رأس السنة.

وفي تصريح لها لصحيفة اليوم السابع المصرية، قالت عبدالرازق إن كل ما تردد داخل الوسط الفني والمواقع الإلكترونية عن زواجها من "بندق" ليس له أساس من الصحة، وكلها شائعات مغرضة والسلام".وأشارت إلى أن بندق صديقها المقرب وأخ لها، كما تعاونا معا في أكثر من عمل.

وكشفت عبد الرزاق عن علاقة جديدة لها، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا زواجها من رجل أعمال مصري، موضحة أن حياتها الشخصية “خط أحمر".

وختمت بقولها: "بعدين الناس مالها أنزل صورة مع أصحابي ولا منزلش”، معتبرة أن حساباتها الشخصية ليست لتداول الأخبار والزواج وغيرها، وحساباتها الشخصية لحياتها وعائلتها وجمهورها فقط.