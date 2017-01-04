تنظّيم الطبعة الثالثة من المسابقة الإنتقائية للشّباب الفكاهيين في وهران

ستنظّم الطّبعة الثالثة من المسابقة الإنتقائية للشّباب الفكاهيين "مخبر الكوميديا" يومي 27 و 28 جانفي المقبل بوهران حسبما علم يوم الثّلاثاء لدى المنظّمين.

وقد أبدى حوالي مائة من المواهب الشّابة الذين ينشطون بمختلف ولايات غرب الوطن رغبتهم في المشاركة في هذه المسابقة حسبما أوضحه محمد ميهوبي رئيس الجمعية الثقافية "الأمل" المبادرة لتنظيم هذا الموعد الفنّي.وأشار ميهوبي وهو أيضا رئيس هيئة التّحكيم المكلّفة بتقييم المتنافسين إلى أنّ التسجيلات تبقى مفتوحة إلى غاية الموعد المحدد للشّباب الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الإنتقائية التي ستجري على ركح "المسرح الصغير"لجمعية "الأمل".

وسيتمّ اختيار 40 فائزا في نهاية هذه المسابقة التي تتضمن عرض مونولوغ قصير. كما أضاف ذات المصدر الّذي أشار إلى أنّ الفائزين سيكون لهم الحق في المشاركة في البرنامج التلفزيوني "مخبر الكوميديا" المبرمج من قبل المحطة الجهوية لوهران للتلفزيون الجزائري الذي يدعم هذا العمل الرامي إلي ترقية المواهب الشابة.

وستحيي الجمعية الثقافية "الأمل" في هذا العام الذكرى السنوية ال40 لتأسيسها من خلال تنشيط تظاهرات فنية بعنوان "الأسبوع المسرحي". وتعرف هذه الجمعية باستثمارها المتواصل في تكوين المواهب الشابة الذي شهد ديناميكية جديدة منذ عام 2015 في أعقاب تأسيس "المسرح الصغير" التي يتسع لـ 70 مقعدا ويسمح بتنظيم تربّصات وعروض بمقر الجمعيّة. وقد تمّ تكوين 13 دفعة تتشكّل كل واحدة منها من حوالي عشرين موهبة شابّة وذلك على مستوى هذه الجمعيّة التي يوجد مقرها في المركز الثقافي "مبارك الميلي" الواقع في وسط مدينة وهران.