جهاد عبدو.. من ممثل فلاجئ فبائع بيتزا إلى دور البطولة مع نيكول كيدمان

قرّر المخرج الألماني "فرنر هرزوغ"، منح دور البطولة إلى الفنّان السّوري جهاد عبدو في فيلم من إنتاج هوليوود إلى جانب الممثّلة الأسترالية، نيكول كيدمان.

ويحمل هذا الفيلم اسم "كوين اوف ذي ديزيرت" أي ملكة الصّحراء، يرتقب أن يخرج إلى قاعات العرض في الربيع، وهو يروي قصة عالمة الآثار البريطانية "غرترود بيل"، التي اضطلعت بدور سياسي في العراق بعد انتهاء الحرب العالميّة الأولى.وقال جهاد عبدو: كلّ المشاهد الّتي أؤدّيها هي إلى جانب نيكول كيدمان، إنها لطيفة جداً، ومحترفة كثيراً، وهي امرأة ذات قلب كبير وذكاء شديد وذهن متقد، وقد ساعدتني منذ اللّحظات الأولى".

وقال المخرج الألماني لصحيفة "وول ستريت جورنال". أنه لم يدرك قدر الشهرة التي يتمتع بها ممثله السوري، إلا حين زارا معاً سوقاً في مراكش أثناء التصوير في المغرب. وأضاف: "كل النّاس كانوا يريدون التقاط الصّور معه، وكان التجّار يمنحوننا حسماً بنصف السّعر تكريماً له.

وإضافةً إلى هذا الفيلم، انطلق عبدو في أعمال جديدة، منها مسلسل "ذي باتريوت" على "أمازون"، وفيلم "بون فوياج" القصير للمخرج السويسري مارك ريمون ويلينكس، الذي يتوقع أن يكون ضمن ترشيحات جوائز أوسكار، و"هولوغرام فور ذي كينغ" مع توم هانكس. للإشارة، هاجر الفنّان السوري جهاد عبدو إلى لوس أنجلوس في سنة 2011 بعد بداية الحرب في سوريا. عاش كلاجئ وعمل موزّعا للبيتزا لكسب قوت يومه إلى أن ابتسم له القدرمرة أخرى في السينما.