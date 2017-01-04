بالصّور..سلمى غزالي تفاجئ الجمهور بهذه الإطلالة

أحدثت الفنّانة الجزائرية ونجمة ستار أكاديمي في طبعتها الثانية "سلمى غزالي" تغييرات غير معتادة على شكلها.

و اعتاد الجمهور على رؤية غزالي، بشعرها القصير الذي طالما اشتهرت به، وظهرت بشعر طويل. ونشرت سلمى غزالي على حسابها الشّخصي على انستغرام فيديو لها وهي في صالون تجميل، تخبر محبيها إنها تستعد الآن لتركيب وصلات شعر لتحصل على لوك جديد، ثم نشرت صورة لها أثناء عملية التركيب. وأحبت سلمى غزالي أن تجعل محبيها يشاهدوا لوكها الأخير، لتنشر صورة لها بعد أن انتهت من تركيب وصلات الشّعر، لتبدو مختلفة كثيراً. محبو سلمى غزالي أبدوا إعجابهم الشّديد باللّوك الجديد مؤكّدين لها إنّه رائع وغير مبالغ فيه، خاصّة إنها اعتمدت على وصلات شعر يصل طولها إلى مستوى الكتفين.