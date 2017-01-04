المخرج مرزاق علواش يعود إلى أحداث تيقنتورين عبر فيلمه الرّيح الربّاني

انتهى المخرج الجزائري مرزاق علواش من تصوير فيلمه الجديد" الرّيح الربّاني" بصحراء تيميمون والذي يستعيد فيه أحداث الهجوم الإرهابي على القاعدة البترولية بتقنتورين.

علواش يقتفي في عمله الجديد الفيلم الأخير لرشيد بوشارب "الطريق إلى اسطنبول"، حيث يحاول الربط بين ما تعيشه أروبا اليوم من أحداث إرهابية و تفجيرات عن طريق الإنتحاريين ويربطها بما عرفته الجزائر من أحداث إرهابية مماثلة.الفيلم يرتقب مشاركته في الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي بفرنسا العام المقبل. وتروي أحداث الفيلم قصة فتاة تلعب دورها "سارة لايزاك" فرنسية من أصل جزائري تم تجنيدها من قبل تنظيم داعش وهو الأمر الذي دفعها للسّفر إلى سوريا، وهي الإضطرابات الأمنية التي تعيشها مختلف الدول الأوروبية ، لتعود بعدها إلى تركيا، ثم تدخل بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، لتتجه مباشرة إلى تيميمون بأمر من الجماعة المسلحة، وتكون حينها رفقة شاب جسد الدور محمد أوغليس الذي يدخل مجال التمثيل لأول مرة، من أجل تفجير القاعدة النفطية، لكن الفتاة تجد نفسها تضغط على الشّاب الذي يرفض تطبيق الأوامر. ويشارك في الفيلم كلّ من الممثل عبد اللّطيف بن أحمد الذي يجسد دور الضابط، إلى جانب الممثل حسان بن زيراري، إلى جانب عدد من الأسماء الجزائرية التي سبق أن كانت لها تجربة كبيرة في المجال.