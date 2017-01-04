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سهيلة بن لشهب تستعد لإطلاق أغنية "دانس" و تفاجئ جمهورها بلوك جديد

  • 04/01/2017
  • النهار أون لاين
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سهيلة بن لشهب تستعد لإطلاق أغنية "دانس" و تفاجئ جمهورها بلوك جديد تحميل الملف

نشرت الفنّانة الجزائرية ونجمة ستار أكاديمي 11 "سهيلة بن لشهب" صورا لها على صفحتها الخاصّة بموقع التويتر ظهرت فيها بشكل غير معتاد.

وظهرت سهيلة بشكل مغاير، حيث أحدثت تغييرا على شكلها من خلال الشعر والعينين من خلال صور سيلفي. ويشار إلى أنّ سهيلة قامت بتوثيق حسابها على تطبيق الصّور الشّهير إنستغرام.من جهة أخرى، تستعدّ بن لشهب إلى إطلاق أغنيتها الجديدة  "Dance" ، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.وكانت سهيلة قد أشعلت حماس جمهورها بعدما أطلقت برومو أغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام ، مشيرة إلى أنّ العد التنازلى لاطلاق العمل المنتظر قد بدأ.

موضوع : سهيلة بن لشهب تستعد لإطلاق أغنية "دانس" و تفاجئ جمهورها بلوك جديد
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تعقيب
1 عبد الرزاق algeria 2017/01/04
هادي kavia بنت بوسعادة من المفروض تكون قد كبرت في بيئة محافظة و لا كن التحلاب واعر بزاف أنشر للأمانة
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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