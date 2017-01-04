سهيلة بن لشهب تستعد لإطلاق أغنية "دانس" و تفاجئ جمهورها بلوك جديد

نشرت الفنّانة الجزائرية ونجمة ستار أكاديمي 11 "سهيلة بن لشهب" صورا لها على صفحتها الخاصّة بموقع التويتر ظهرت فيها بشكل غير معتاد.

وظهرت سهيلة بشكل مغاير، حيث أحدثت تغييرا على شكلها من خلال الشعر والعينين من خلال صور سيلفي. ويشار إلى أنّ سهيلة قامت بتوثيق حسابها على تطبيق الصّور الشّهير إنستغرام.من جهة أخرى، تستعدّ بن لشهب إلى إطلاق أغنيتها الجديدة "Dance" ، وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة.وكانت سهيلة قد أشعلت حماس جمهورها بعدما أطلقت برومو أغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع انستغرام ، مشيرة إلى أنّ العد التنازلى لاطلاق العمل المنتظر قد بدأ.