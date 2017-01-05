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حقيقة وفاة الممثلة المصريّة نهال عنبر وبكاء دلال عبد العزيز عليها

  • 05/01/2017
  • النهار أون لاين
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حقيقة وفاة الممثلة المصريّة نهال عنبر وبكاء دلال عبد العزيز عليها تحميل الملف

سيطرت حالة من الغضب على الفنانة المصرية نهال عنبر، خلال السّاعات القليلة الماضية. بعد انتشار شائعة وفاتها بمواقع التواصل الإجتماعي.

 وقررت نهال الرد على هذه الشّائعة التي وصفتها بالسّخيفة من خلال بلاغ رسمي تقدمت به للنيابة ضد أحد المواقع الإلكترونية، والذي تسبب في نشر هذا الخبر الكاذب من البداية، حيث استخدم مقطع فيديو للفنانة دلال عبد العزيز وهي تبكي، وزعم أنها منهارة على رحيل صديقتها نهال عنبر. نهال أوضحت أن هذا الفيديو من جنازة النجمة الراحلة زبيدة ثروت، وأضافت أنها لن تترك حقها، وستقاضي مروج هذه الشائعة التي أصابت أهلها وأصدقائها بالهلع.

 

موضوع : حقيقة وفاة الممثلة المصريّة نهال عنبر وبكاء دلال عبد العزيز عليها
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