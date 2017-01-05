بعد شائعات طلاقها من جورج كلوني أمل علم الدين حامل بتوأم

أورد مصدر مقرب من عائلة جورج وأمل كلوني لدايلي ستار، أن زوجة جورج المحامية البريطانية اللبنانية الأصل امل كلوني حامل بتوأم.

وسيتم ولادة التوأم في شهر مارس، وبدأ الثنائي يستعدان للولادة .ولم يتم إصدار أي بيان رسمي عن الأمر من قبل الطرفين .وكان جورج وأمل احتفلا بالعام الثاني لزواجهما في سبتمبر.وكانت قد انتشرت التكهّنات عن حمل أمل في أوت، كما انتشرت الأخبار عن أنهما في مرحلة الإنفصال بسبب رفض جورج إنجاب الأطفال.وكان جورج قد أعلن عام 2015 أنّ إنجاب الأطفال ليس من أولويّاته، لكنّه ذكر لاحقاً أنّه يرغب في إنجاب الأطفال من أمل، لكنّهما يأخذان وقتهما قبل هذه الخطوة .