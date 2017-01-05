بالصّور... دبي تحتفي بالجزائريات والتقاليد الجزائرية

شهدت دبي بالإمارات المتحدة العربية مؤخّرا احتفالا احتفت من خلاله بالثقافة و النساء الجزائريات والتقاليد الجزائرية تحت عنوان " أنا جزائرية".

التظاهرة نظمتها مجموعة من الجزائريات المقيمات هناك. وممثلات عن السّلك الدّيبلوماسي ووجوه إعلامية معروفة على السّاحة العربيّة على غرار بروين حبيب البحرينية والمذيعة اللبنانية "جلنار موسى"، والمذيعة الجزائرية "لبنى ذيب" وغيرهن. ونشطت الحفل المذيعة الجزائرية المعروفة "دجي بن فرج"، بحيث تم خلاله عرض العادات والتقاليد في الأعراس الجزائرية، مع اللباس التقليدي الذي ارتدته جميع الحاضرات دون استثناء، من المذيعة إلى العارضات إلى الضيوف. وصاحبت العرض عزف وصلات أندلسية من التراث الموسيقي الجزائري، كما قدمت حلويات تقليدية، وأكلات جزائرية أعادت إلى المغتربات طعم الأفراح الجزائرية في المناسبات والأعياد.

وفيما يخص عروض الأزياء فكانت باهرة بالنسبة للحاضرات بمن فيهم الضيفات العربيات، وتنوعت بين الزي التقليدي القبايلي "الجبّة القبايلية" و"القندورة" التي تشتهر بها منطقة الشّرق الجزائري، إضافة للكاراكو العاصمي والبلوزة الوهرانية وغيرها من الأزياء التقليدية الجميلة.وتهدف هذه التظاهرة، إلى التّعريف باللّباس التقليدي الجزائري، بشرط أن ترتدي كل ضيفة لباسا تقليديا يمثل منطقتها في الجزائر.