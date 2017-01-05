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يحتضن معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية "باريس" المعرض الفنّي "بسكرة.. سحر واحة جزائرية" إلى غاية 22 من جانفي الجاري. ويمثّل المعرض مناسبة لاكتشاف سر المدينة الّتي جذبت انتباه الكثير من الأدباء والفنّانين والرسامين من مختلف أنحاء العالم.ويعيد المعرض تجسيد مدينة بسكرة التي تقع على أبواب الصحراء الجزائرية، وذلك من أعمال فنية ولوحات وإنجازات ثقافية خلدت جمال الطبيعة وتنوع تراث المدينة العمراني والإنساني بشكل يعكس العمق التاريخي للمنطقة.ويتيح المعرض للزوار فرجة ساحرة لاكتشاف ثراء منطقة كانت ملتقى طرق الحضارات، وتعرف حاليا بإنتاجها لأطيب أنواع التمور، وترفض الإنصياع للمد العمراني المشوه لجمالها.

موضوع : تواصل معرض بسكرة سحر واحة جزائرية في فرنسا

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