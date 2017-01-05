أوبرات حيزية تنافس على جائزة القاسمي لمهرجان المسرح العربي

تنافس الأوبرات الغنائية المشهورة حيزية إلى جانب 7عروض مسرحية من عدّة دول عربية على جائزة القاسمي لمهرجان المسرح العربي الذي تحتضن طبعته التاسعة مدينتي وهران و مستغانم في الفترة الممتدة من 07 الى 17 جانفي الجاري. حيث تم تمديد الأيام من 06 إلى 10 أيام حسبما أفاد به الأمين العام للهيئة العربية للمسرح.

وقال إسماعيل عبد الله خلال ندوة صحفية نشطها بوهران، إلى جانب المدير العام للديوان الوطني للثقافة و الإعلام لخضر بن تركي ووالي وهران عبد الغاني زعلان، أنّ 33 عرضا مسرحيا منها ثمانية ضمن المنافسة الرسميّة ستشارك في هذا الحدث الثقافي الهام الذي تستضيفه وهران و مستغانم بعد القاهرة، تونس، بيروت، عمان و الدوحة و الكويت.

هذا و تشارك ثلاثة عروض جزائرية في هذا المهرجان منها الأوبرات الغنائية حيزية التي تجمع بين الأداء المسرحي و التعبيري و الغنائي من تأليف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي و ملحمة الجزائر رحلة حب لمؤلفها المجاهد الراحل عمر البرناوي التي اختيرت للعرض الختامي.كما سيكرم المهرجان أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطن التي أسسها المسرحي الجزائري مصطفى كاتب عام 1958 لتكون الرسول الفني لثورة الشعب الجزائري المجيدة حيث لا يزال 15 فنانا و فنانة من اعضاء الفرقة على قيد الحياة.