الفنان السوري رفيق سبيعي في ذمة الله

توفي الفنّان السوري رفيق سبيعي، عن عمر ناهز 86 عاماً بعد مسيرة فنيّة طويلة أصبح خلالها أحد أعمدة الدراما السورية.

ولُقبّ الراحل بـ "فنان الشعب" لما قدمه من أعمال في المسرح والتلفزيون والإذاعة والسينما.

والفقيد ولد في حي البزورية في دمشق، وكان من روّاد الحركة الفنية في مسارح دمشق ونواديها، ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حين صنع شخصية "أبو صياح" الشهيرة، بعد بداية ظهوره في التلفزيون عبر مسلسل "مطعم السعادة" مع فنانين عدّة منهم دريد لحام ونهاد قلعي.

وقدّم أخيراً لمدة 12 سنة برنامج"حكواتي الفن" الأسبوعي الإذاعي، قبل ابتعاده عن الدراما التلفزيونية منذ جسّد شخصية "الزعيم" خلال عام 2015 في العمل اللبناني-السوري المشترك "بنت الشهبندر" الذي صوّر في لبنان، من إخراج ابنه سيف الدين سبيعي وكتابة هوزان عكّو.

و من أبرز أعماله مسرحية أبطال بلدنا عام 1960، وفيلم سفر برلك، ومثّل في مسلسلات عدة أبرزها: أهل الراية، وليلالي الصالحية، وأيام شامية، والخشخاش، وحمام الهنا، ومقالب غوار.