شاهد.. بطلة فيلم داليدا تصاب بنوبة صرع على المباشر

أصيبت الممثلة الإيطالية، سفيفا الفيتي، بنوبة صرع خلال برنامج تلفزيوني مباشر، للحديث عن فيلم داليدا، الذي تقوم ببطولته، فوقعت فجأة على الأرض، مثيرة خوف، اورلاندو شقيق المغنية الراحلة داليدا ومدير أعمالها. وكان بعض أفراد فريق، عمل الفيلم تمت استضافتهم، على البرنامج المباشر Grand Journal ، الذي تبثه قناة كنال+ الفرنسية، في إطار حملة الدعاية، التي تسبق عرضه في القاعات السينمائية ابتداء من 11 جانفي الجاري، والذي ستواكبه، سهرة للمغنية الراحلة داليدا، على المسرح بتقنية الصورة ثلاثية الأبعاد. وقال اورلاندو، شقيق النجمة المصرية الراحلة، الذي كان يجلس إلى جانب سفيفا الفيتي إن هذه الأخيرة، بذلت مجهودا كبيرا خلال فترة الدعاية للفيلم، أما فيكتور روبير مقدم البرنامج، فأعلن بعد 10 دقائق من إخراج الممثلة الايطالية من البرنامج،إنها بحال أفضل، لكنها تأخذ قسطا من الراحة، وقررت ألا تكمل البرنامج. وفيلم داليدا، من إخراج الفرنسية، ليزا ازويلوس، ويشارك فيه إلى جانب الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية سفيفا الفيتي، الممثل الإيطالي ريكاردو سكامارسيو، الذي يتقمص شخصية مدير أعمالها اورلاندو، إلى جانب كل من جون بول روف، وباتريك تيمسيت، وفانسون بيريز.