بالفيديو .. هذا ماقاله الشاب مامي عن خبر اعتزاله الفن

بعد مرور عدّة سنوات عن غياب أمير الرّاي الشّاب مامي في المشهد الفنّي. و انتشار أخبار كثيرة تفيد باعتزاله الفن وتحضيره لأغنيّة وطنيّة تحمل عنوان "الدزاير ما عندي بيها وين"، إلا أنّها لم تطرح ، الأمر الذي أّدّى بالجمهور بالتفكير في اعتزال الشاب مامي للغناء نهائيّا .

وقال مامي على هامش تكريم الفنّانين من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بحضور الوزير الأوّل عبد المالك سلال، أنّه حضر هذا الحفل لمشاركة الفنّانين الكبار فرحة التكريم ، باعتبارهم القدوة لمواصلة المشوار. ومن جهة أخرى، نفى الشّاب مامي خبر إعتزاله الفن ، مؤكّدا تواصل تحضيراته لإطلاق ألبوم جديد مطلع الصّيف القادم. وقال مامي أنا لا أفكّر في الإعتزال ، وسوف أظهر في صيف 2017. وبهذا يكون الشّاب مامي قد خرج عن صمته حيال خبراعتزاله. وقرّر الإستمرار في المجال الفنّي إلى جانب الشّاب خالد المتواجد بقوة في السّاحة الفنيّة.