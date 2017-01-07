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بالفيديو .. هذا ماقاله الشاب مامي عن خبر اعتزاله الفن

  • 07/01/2017
  • النهار أون لاين
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بالفيديو .. هذا ماقاله الشاب مامي عن خبر اعتزاله الفن تحميل الملف

بعد مرور عدّة سنوات عن غياب أمير الرّاي الشّاب مامي في المشهد الفنّي. و انتشار أخبار كثيرة تفيد باعتزاله الفن وتحضيره لأغنيّة وطنيّة تحمل عنوان "الدزاير ما عندي بيها وين"، إلا أنّها لم تطرح ، الأمر الذي أّدّى بالجمهور بالتفكير في اعتزال الشاب مامي للغناء نهائيّا .

وقال مامي على هامش تكريم الفنّانين من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة بحضور  الوزير الأوّل عبد المالك سلال، أنّه حضر هذا الحفل لمشاركة الفنّانين الكبار فرحة التكريم ، باعتبارهم القدوة لمواصلة المشوار. ومن جهة أخرى، نفى  الشّاب مامي  خبر إعتزاله الفن ، مؤكّدا تواصل تحضيراته لإطلاق ألبوم جديد مطلع الصّيف القادم. وقال مامي أنا لا أفكّر في الإعتزال ، وسوف أظهر في صيف 2017. وبهذا يكون الشّاب مامي قد خرج عن  صمته حيال خبراعتزاله.  وقرّر الإستمرار في المجال الفنّي إلى جانب الشّاب خالد المتواجد بقوة في السّاحة الفنيّة.

 


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موضوع : بالفيديو .. هذا ماقاله الشاب مامي عن خبر اعتزاله الفن
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