فيلمان جزائريان ينافسان في مهرجان واغادوغو للسينما والتلفزيون

ينافس الفيلمان الرّوائيان الطويلان "البئر" للطفي بوشوشي و"المعاناة" لسيدعلي فطار على جائزة "حصان ينينغا الذهبي" في الدورة ال25 لمهرجان واغادوغو الإفريقي للسينما والتلفزيون فيسباكو بالعاصمة البوركينابية واغادوغو والتي تعقد فعالياتها من 25 فيفري إلى 4 مارس المقبل حسبما أعلنه المنظّمون الخميس بأبيدجان في كو ديفوار.

وسيتنافس العملان الجزائريان في فئة "الفيلم الروائي الطويل" إلى جانب 18 عملا آخر من 14 بلدا إفريقيا على غرار "ليليا بنت تونسية" لمحمد زران من تونس و"حدود" لأبولين وويي تراوري من كوديفوارونقطة حياة" لبرايس أتشيلي الكاميرون و"وولو" لداوودا كوليبالي من مالي.

وتتضمّن أيضا هذه الدّورة الّتي تعقد تحت شعار "التكوين ومهن السينما والسمعي البصري" وتحتضن السّينما الإيفوارية ضيف شرف منافستين أخريتين الأولى خاصة بالفيلم القصير والإنتاجات السّمعية البصرية والثانية بالأفلام الوثائقية والمدارس الإفريقية للسينما. حيث سيعلن عن برنامج التظاهرة كاملا منتصف جانفي الجاري.

كما تشهد هذه الدّورة تنظيم السّوق الدولي للسينما والتلفزيون الإفريقي للمرة الـ 18على التوالي وهو فضاء خاص بمهنيي السينما لبيع وشراء الأعمال السينمائية والسّمعية البصرية.وسيكرم أيضا المهرجان العديد من الوجوه السّينمائية الإفريقية التي رحلت في 2016

على غرار المخرج الكاميروني آرثر سي بيتا والممثل والمخرج الغابوني فيليب موري "أب السينما الغابونية" والمخرج المصري محمد خان ومواطنه الممثل العالمي عمر الشريف.وتبلغ ميزانية هذه الدورة "2 مليون يورو" وقد تعهدت الحكومة البوركينابية بتوفير الأمن بالعاصمة واغادوغو خلال هذه الدورة خصوصا وأن المدينة قد تعرضت لهجمات إرهابية في 15 جانفي 2016 خلفت 30 قتيلا.

وكانت الدّورة الـ24 لمهرجان واغادوغو الإفريقي للسّينما والتلفزيون قد عرفت تتويج الفيلم الروائي الطويل "فاطمة نسومر" للمخرج الجزائري بلقاسم حجّاج بجائزة "حصان ينينغا الفضي" فيما نال الفيلم الروائي الطويل "حمى" للمغرب