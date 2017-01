كيم كارديشيان تودّع صور السّيلفي للأبد.. وهذا ماحدث لوجهها

عادت نجمة تلفزيون الواقع من جديد عبر وسائل الإعلام الإجتماعي بعد غياب ما يقارب الثلاثة شهور، وكما جرت العادة في كلّ مرّة تنشر كيم صور سيلفي رائعة لها ولعائلتها ، لكن يبدو أن هنالك أمر غاية في الخطورة طرأ على بشرتها.

كشفت النجّمة الامريكية كيم كاردشيان عن إصابتها بالصدفية التي تعاني منها بشرة وجهها وذلك عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع توتير، جاء فيها: "انتظروا، لما انا الآن مصابة بالصدفية على وجهي”، وأرفقت التغريدة بإيموجي البكاء دليل على الموقف الصعب الذي وضعت به".

ويبدو واضحًا أن كيم كادرشيان، صاحبة 36 عامًا، ستتوقف عن هوايتها المفضلة رغم عودتها الحديثة إلى عالم مواقع التواصل الإجتماعي، إذ ملأت الصدفية ووجهها مما يثير الحكة والإحمرار بكامل بشرتها، وبرغم ذلك لم نلاحظ أي أثار للصدفة بعدما نشرت كيم أول صورة سيلفي لعام 2017 برفقة والدتها، فبدت بشرتها خالية من أثار الصدفية وبدت خالية من العيوب.

وفي وقت سابق، كانت كيم متحفظةً عن معركتها مع المشاكل الجلدية كما رأينا في برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up With The Kardashians، إذ كانت تعالج بحقنات منتظمة من الكورتيزون كعلاج، بالإضافة إلى كريم الكورتيزون كل ليلة للحفاظ على بشرتها.