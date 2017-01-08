بالفيديو...أحمد السقا ينقذ فتاة من الموت إثر حادث مرور

تداول روّاد عبر مواقع التّواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري "أحمد السّقا"، أثناء مساعدته لفتاة تعرّضت لحادث أدّى إلى انقلاب سيارتها.

وعرّض السّقا حياته للخطر، في مشهد بطولي، من أجل مساعدة الفتاة، حيث طالب الجميع بالإبتعاد عن السيّارة المقلوبة حتى لا يصابوا بأذى حال انفجارها، بينما دخل هو إلى السيّارة في محاولة منه لجلب المفتاح وإيقاف المحرّك حتّى لا تنفجر.

وأثار هذا التصرف دهشة المحيطين بالحادث، حيث طالب البعض الفنّان المعروف بالخروج من السيارة، في حين صرخت الفتاة خوفًا من تعرضه للخطر. يذكر أنّ، أحمد السقا انتهى من تصوير فيلم "هبوط اضطراري" منذ أيام، استعدادًا لطرحه قريبًا في دور العرض.