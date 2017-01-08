حميد بارودي يعود إلى الغناء بالجزائر من خلال جولته الفنيّة قافلة إلى الصّحراء

يبدأ الفنّان الجزائري حميد بارودي جولة فنية عبر عدّة ولايات من الوطن. من تنظيم الوكالة الوطنيّة للنّشر والإشهار بالتعاون مع أوبرا الجزائر وبإشراف وزارة الثقافة.

وسيقدّم بارودي خلال جولته " قافلة إلى الصّحراء" العديد من الحفلات الموسيقيّة تمتد لأسبوع كامل عبر دور الثقافة لولايات الجزائر العاصمة وأدرار وعين صالح وتمنراست وجانت بإليزي. وسيقدم الفنان الجزائر عمله الجديد المتمثل في ألبوم غنائي يحمل عنوان "العودة إلى الإيقاع"، يتضمن مزيجا من موسيقى العالم وموسيقى متعدّدة الثقافات كموسيقى الإيتني بوب وإيقاعات الصّحراء التي تمزج بين الفن الشرقي وإيقاعات الرّقص الغربي.

وتبدأ الجولة الفنية من دار أوبرا الجزائر "بوعلام بسايح"، بأولاد فايت يوم الـ12 جانفي القادم، أين سيقدم حفلا فنيا للجمهور العاصمي، لتتواصل الرحلة الموسيقية الصحراوية يوم 17 جانفي وتختتم يوم 25 من ذات الشهر، وستكون أولى المحطات يوم 17 جانفي الجاري في "دار الثقافة بأدرار"، لتليها سهرة في عين صالح ستقام بالسّاحة العمومية المركزية، ويتوجه بعدها الفنان إلى مدينة تمنراست أين سيقدم هناك حفل آخر، بينما سيكون حفل الختام لجولة "قافلة إلى الصّحراء" بجانت يوم 25 جانفي.

وقبل انطلاق الدّورة الموسيقية سينشّط الفنّان ندوة صحفية ينتظر أن يعقدها في الـ10 من الشّهر الجاري بـ"فيلا عبد اللطيف" بالعاصمة. وللإشارة أيضا، ستباع تذاكر دخول الحفل الذي سيقيمه الفنان صاحب أغنية حكمت لقدار ويابلادي، على مستوى دار الأوبرا بوعلام بسايح المتواجدة ببلدية أولاد فايت يوم 12 جانفي على الساّعة السابعة مساء.