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سهيلة بن لشهب تدعّم حملة رفع العلم الجزائري لمحاربة الفوضى و العنف

  • 08/01/2017
  • النهار أون لاين
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سهيلة بن لشهب تدعّم حملة رفع العلم الجزائري لمحاربة الفوضى و العنف تحميل الملف

نشرت الفنّانة الجزائرية وخريجة ستار أكاديمي 11 "سهيلة بن لشهب"، على موقع التواصل الإجتماعي تويترصورا للعلم الوطني، دعما منها للحملة التي أطلقها روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لمحاربة شعارات العنف التي تؤدّي إلى الفوضى والتخريب.

وأرفقت الفنّانة الشابة إلى جانب الصور تدوينة لها قالت فيها: " جزائرنا أمانة شهدائنا حاضرنا ومستقبل أبنائنا اللهم احفظ الجزائر من كل شر. وأضافت وسم الجزائر توحّدنا ورايتها تجمعنا. من جهة أخرى، شكرت بن لشهب جمهورها على المليون الرابع لأغنية "مجنون"، وقالت:" وإن شاء الله dance  تكون حسب تطلعاتكم مش باقي بزاف شوية تركيز على الروتوشات الأخيرة ونحتفلو كلنا.

 

موضوع : سهيلة بن لشهب تدعّم حملة رفع العلم الجزائري لمحاربة الفوضى و العنف
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تعقيب
1 Hind عُمان 2017/01/08
أمووووت عليها بنت الجزائر .بجد افضل فنانه وافضل انسانه ونموت عليها فالخليج
0
  • عريض
  • مائل
  • تحته خط
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