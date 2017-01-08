سهيلة بن لشهب تدعّم حملة رفع العلم الجزائري لمحاربة الفوضى و العنف

نشرت الفنّانة الجزائرية وخريجة ستار أكاديمي 11 "سهيلة بن لشهب"، على موقع التواصل الإجتماعي تويترصورا للعلم الوطني، دعما منها للحملة التي أطلقها روّاد مواقع التواصل الإجتماعي لمحاربة شعارات العنف التي تؤدّي إلى الفوضى والتخريب.

وأرفقت الفنّانة الشابة إلى جانب الصور تدوينة لها قالت فيها: " جزائرنا أمانة شهدائنا حاضرنا ومستقبل أبنائنا اللهم احفظ الجزائر من كل شر. وأضافت وسم الجزائر توحّدنا ورايتها تجمعنا. من جهة أخرى، شكرت بن لشهب جمهورها على المليون الرابع لأغنية "مجنون"، وقالت:" وإن شاء الله dance تكون حسب تطلعاتكم مش باقي بزاف شوية تركيز على الروتوشات الأخيرة ونحتفلو كلنا.