التلفزيون الجزائري يطلق نداء لعرض مشاريع لدعم جزء من شبكاتها البرامجية

أطلقت المؤسسة العمومية للتلفزيون نداء لمنتجي السمعي البصري الوطنيين العموميين والخواص لعرض مشاريع لدعم جزء من احتياجات شبكاتها البرامجية لقنواتها الخمسة لسنة 2017 حسبما أفاد به بيان لهذه المؤسسة.

وأوضح المصدر أن النداء المتعلق بعرض مشاريع يتضمن شروط إيداع اقتراحات برامج مع تحديد آخر أجل بتاريخ 23 جانفي المقبل وجميع مراحل وإجراءات انتقاء العروض وترسيم عقد الإنتاج التنفيذي وتقييم البرامج المسلمة.

وتأتي المبادرة "لتعزيز" و"تحسين" الإجراء الحالي المسير للشراكة بين التلفزيون العمومي والمنتجين الوطنيين في مجال الإنتاج الخارجي للبرامج لاسيما برامج "الخيال والترفيه تكملة لجهود الإنتاج الداخلي للمؤسسة الذي يركز على مهام الإعلام و الثقافة والتربية".

وأضاف ذات المصدر أن النداء المتعلق بعرض المشاريع يهدف إلى "ضمان شراكة ذات نوعية" مع المنتجين الوطنيين قائمة على المبادئ المنصوص عنها في التشريع الوطني الساري في مجال إبرام الصفقات العمومية مع الأخذ بعين الإعتبار تطور مجال السمعي البصري الوطني والجهوي والدولي ووضعية سوق الإنتاج السمعي البصري والسياق الإقتصادي والتجاري الجديد.

وفي هذا السياق أكد المدير العام للمؤسسة العمومية للتلفزيون على "أهمية" محتويات المشاريع المقترحة. ويجب أن تكون هذه المحتويات "مطابقة للقيم العائلية والمجتماعتية والثقافية للمشاهدين الجزائريين بما يساهم في ترقية مبادئ احترام الغير والتسماح والتضامن والتعايش بعيدا عن كل المظاهر والتعابير الداعية إلى العنف خاصة ضد الأطفال والنساء والفئات الهشة وكذا التمييز أو الإقصاء بكل أشكاله".