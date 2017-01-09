بالصّورة.. الفنّانة وعد تقضي عطلة رأس السّنة في الفضاء

شاركت الفنّانة السّعودية وعد جمهورها بصور على تطبيق الشّهير "انستغرام"، من رحلتها إلى العاصمة اليابانية التي بدأتها مع انطلاق عام 2017 .

ونشرت وعد فيديو وصور وهي ترتدي بدلة رجل الفضاء الضخمة مع الخوذة وقامت بالتحدّث باللّغة العربية الفصحى بشكل مرح معتبرة نفسها بأنّها تقوم بجولة فضائية.وعلّقت وعد على صورها بشكل ساخر"طلعت مشوار قريب ع الفضاء ورجعت". وأعربت كذلك عن معاناتها من شدّة البرودة الطقس بارتداء الملابس الشتوية السمكية من الفرو. والتقطت صور في طوكيو.