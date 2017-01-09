بالصّورة.. الفنّانة وعد تقضي عطلة رأس السّنة في الفضاء

شاركت الفنّانة السّعودية وعد جمهورها بصور على تطبيق الشّهير "انستغرام"، من رحلتها إلى العاصمة اليابانية التي بدأتها مع انطلاق عام 2017 .
ونشرت وعد فيديو وصور وهي ترتدي بدلة رجل الفضاء الضخمة مع الخوذة وقامت بالتحدّث باللّغة العربية الفصحى بشكل مرح معتبرة نفسها بأنّها تقوم بجولة فضائية.وعلّقت وعد على صورها بشكل ساخر"طلعت مشوار قريب ع الفضاء ورجعت". وأعربت كذلك عن معاناتها من شدّة البرودة الطقس بارتداء الملابس الشتوية السمكية من الفرو. والتقطت صور في طوكيو.
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
(1 )
و للعلم فقد طور علماء فلكيين بلذلة رائد فضاء زهيدة الثمن لكي تكون في متناول الجميع تشبه بذلة رائد الفضاء لوكالة ناسا الباهضة الثمن.
أما هذه الصور فالذي يرى من الوهلة الأولى يقول لك أن شخصا يلبس بذلة رائق الفضاء و هو واقف فقط
ليس كما تقولون أنتم و أو ما تدعونه. تحروا أولا عنها هل هي حقا صعدت على مستوى مكوك فضائي ثم انتقلت إلى الفضاء و عادة سالمة. هذا بما يخص الفنانة السعودية
للعلم ثانيا فإن وكالة ناسا قد شرعت في إطلاق خدمة الذهاب إلى الفضاء أو المريخ لمن يمتلك القدر على دفع مستحقات الرحلة بأسعار خيالية. و هذا