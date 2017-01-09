الفنّانة بلقيس فتحي تعلن انفصالها بشكل مفاجئ

انشغل محبو الفنّانة الإماراتية ذات الأصول اليمنية، بلقيس فتحي، منذ فترة وجيزة بخبر دخولها القفص الذهبي مع زوجها رجل الأعمال السّعودي سلطان عبد اللطيف، مواكبين مختلف مجريات الحدث عبر صفحاتها الخاصّة في مواقع التواصل الإجتماعي.وتابع الجمهور جميع الأحداث الخاصّة بالزفاف.

وبعد الزواج بأيّام قليلة، أعلنت بلقيس عن إنفصالها عن شركة "روتانا" للمرئيات والصّوتيات، بعد سنوات من التّعاون كان آخرها أغنية "زي ما أنا".وجاء خبر الإنفصال في تغريدة لبلقيس عبر حسابها الرسمي في تويتر: "أعلن لكم انفصالي التام عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وترقبوا القادم المجنون".

و أثارت تغريدة الفنّانة إعجاب العديد من متابعتها، حيث توالت ردود الأفعال، بين المؤيّدة لقرار النّجمة الّتي يثقون بخياراتها، في حين صدمت كلمة "انفصال" متابعين آخرين، ظنّا منهم أن بلقيس قرّرت الإنفصال عن زوجها.وكانت بلقيس قد تزوجت في أواخر ديسمبر الماضي من عام 2016.