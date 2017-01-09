ميريل ستريب توبّخ دونالد ترامب في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب

استغلّت الفنّانة الأمريكية "ميريل ستريب" كلمتها خلال حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" للأعمال السّنمائية والتلفزيونية مساء الأحد في توبيخ الرّئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب واصفة سخريته من "مراسل معوّق" خلال تجمّع انتخابي بأنّه الحدث الأبرز والّذي لا ينسى في عام 2016.

وقالت ستريب، في كلمتها بعد تسلّمها لجائزة سيسل بي دوميل عن مجمل أعمالها، إن هذه الغريزة لإهانة النّاس، عندما تظهر من شخصيّة عامّة فإنها بمثابة إذن للآخرين للتصرّف بنفس الطّريقة. وتابعت: عدم الإحترام يجلب عدم الاحترام والعنف يحرض على العنف ،وعندما يستخدم أصحاب النفوذ قوتهم للضغط على الآخرين، فإننا نخسر جميعا.

وأشارت إلى أنّ كراهية الأجانب التي اتّسمت بها حملة ترامب الإنتخابية تتناقض مع تنوع خلفيات نجوم هوليوود، حيث قالت: "إن هوليوود تعج بالغرباء والأجانب، وإذا ركلناهم جميعا خارج البلاد، لن يكون لديك شيئ لتشاهده سوى كرة القدم والفنون القتالية المختلطة".