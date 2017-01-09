سوزان نجم الدّين تثير الجدل بصورتها بالحجاب

ظهرت الفنّانة السّورية سوزان نجم الدين في صورة وهي ترتدي الحجاب، داخل إحدى المدارس. ما أثار ضجّة كبيرة على مواقع التّواصل الإجتماعي.

في الحقيقة الصّورة هي من كواليس مسلسل السوري "شوق"، والذي ستشارك به خلال شهر رمضان القادم. حيث ظهرت نجم الدين داخل إحدى المدارس، وكانت برفقة الفنانة لينا حورانه، ما أثار ضجّة وسط جمهور الفنّانة وعلّق العديد من المشاهدين عليها، مؤكّدين أنّ الحجاب يليق بها ويجعلها تبدو أصغر سناً.يذكر أنّ مسلسل "شوق"، من تأليف حازم سليمان وإخراج رشا شربتجي، ويشارك سوزان في بطولته فنّانين من سوريا ولبنان منهم الفنّانة منى واصف، ونسرين طافش، ووفاء موصلّلي، والنّجم اللبناني زياد برجي وغيرهم.