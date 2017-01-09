الشّرطة الفرنسية تعتقل 17 متّهما من بينهم سبعيني بسرقة كيم كارديشيان في باريس

أوقفت الشرطة الفرنسيّة، اليوم الإثنين، في باريس وأقاليم أخرى، 17 مشتبها لاتهامهم بالضلوع في السّرقة التي تعرضت لها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كردشيان، في أكتوبر الماضي بالعاصمة باريس، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

كما أفادت المصادر ذاتها، أنّ الموقوفين مسجّلون لدى الوحدة، ومعظمهم في الخمسين من أعمارهم، بل إن أحدهم يبلغ من العمر 72 عامًا.وأمس الأحد، وبعد صمت طويل، تحدثت كيم للمرة الأولى عن الإعتداء الذي تعرضت له في باريس.وفي ليلة الثالث من أكتوبر الماضي، تعرّضت كيم كارديشيان للسرقة، في المبنى السكني الخاص الذي كانت تقيم فيه لدى زيارتها العاصمة الفرنسية لحضور أسبوع الموضة.