هذا هو موعد بث المسلسل التركي قيامة أرطغرل مدبلجا

في خبر سار لعشاق الدراما التركية، أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام عبد الرحمن بن حمد، عبر حسابه على تويتر، أن التلفزيون القطري سيبدأ ببث المسلسل التركي الشهير "قيامة أرطغرل" باللغة العربية في 16 جانفي 2017 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة .

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من سنتين من بدء عرض المسلسل عبر قناة TRT 1 التركية، وتحديدا في العاشر من ديسمبر 2014.وتستمر القناة في عرض الجزء الثالث من المسلسل والذي سجل نسب مشاهدة عالية مكنته من تصدر قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في تركيا.

ولاقى المسلسل رواجا كبيرا في الدول العربية، حيث يتابعه الملايين عبر العديد من قنوات اليوتيوب التي قامت بترجمة حلقاته. وذكرت صحيفة يني شفق التركية أن مستثمرين من نحو 60 دولة تقدموا بطلبات لهيئة التلفزيون التركي خلال العام الماضي للحصول على حقوق بث المسلسل في بلدانهم.

ويروي المسلسل التاريخي قصة أرطغرل بن سليمان شاه والد عثمان مؤسس الدولة التركية. وتفاعل العديد من مستخدمي تويتر مع خبر بث المسلسل، معبرين عن سعادتهم، لأنهم سيتمكنون من متابعة المسلسل من خلال التلفزيون بدلا من يوتيوب ومواقع الإنترنت.