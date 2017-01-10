بالفيديو.. الشاب خالد يرتبك عند مشاهدة إليسا ويقبّلها في دبي

تم تكريم الفنّان الجزائري الشّاب خالد، في فعاليات مهرجان ضيافة 2017، والمقام في فندق "أتلانتس" بدبي. بالإمارات المتّحدة.

وقد كرّم المهرجان عدد من الفنانين العرب والأجانب ومن الفنانين الذين تم تكريمهم الفنانة المصرية يسرا، الفنانة التونسية لطيفة، الفنانة اللبنانية إليسا، الفنان العراقي ماجد المهندس، والفنانة ريما نجيم، وغيرهم عدد كبير من الفنانين.وعلى هامش الحفل، التقى الشّاب خالد بالفنانة اللّبنانية إليسا وقبّلا بعضهما البعض، والتقطا صورا للذكرى وتحدّثا معا.