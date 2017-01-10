سائق كيم كارديشيان ضمن المعتقلين على خلفية سرقتها في باريس

قالت صحيفة "20 مينيت" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الفرنسية أعلنت أن السائق الخاص بنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان ضمن الـ17 شخصا الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس الاثنين، على خلفية السطو والسرقة الذى تعرضت له فى باريس.

وأوضحت الصّحيفة الفرنسية ذاتها وفقا لتقرير الشرطة، أن السائق يبلغ من عمره 27 عاما، ويعمل لصالح شركة معروفة، ودائما ما تستعين به أسرة كاردشيان أثناء تواجدها فى باريس، وأن هذه المستجدات تشير إلى أن العصابة المسؤولة عن السرقة كانت على علم بكلّ تحركات أفراد الأسرة.

وكانت كيم قد تعرّضت لحادث سرقة فى غرفتها في أحد فنادق باريس خلال أكتوبر الماضى، حيث قام مسلحون باحتجازها وسرقة مجوهرات تقدر بـ 9 مليون يورو (10 مليون يورو) من بينها خاتم تقدر قيمته بـ 4 مليون يورو وصندوق مجوهرات قيمته 5 مليون يورو، وقد أعلنت الشرطة الفرنسية أمس أنها ألقت القبض على 17 مشتبها بهم لصلتهم بواقعة السّرقة.