انطلاق الدورة الـ 9 لمهرجان المسرح العربي بوهران

تنطلق اليوم الثلاثاء الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي الذي تحتضن فعالياته كل من مدينتي وهران و مستغانم.

وستشهد هذه الطبعة من المهرجان الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع الديوان الوطني للثقافة و الإعلام والتي تدوم عشرة أيام حضور حوالي 550 مشارك من مختلف البلدان العربية على غرار مصر و الأردن و سوريا و تونس و المغرب و الكويت و السعودية و السودان وغيرها.

وسيتنافس أكثر من 33 عرضا مسرحيا منها ثمانية ضمن المنافسة الرسمية في هذا الحدث الثقافي الذي تحتضنه وهران ومستغانم هذه السنة بعد كل من القاهرة سنة 2009 و تونس سنة 2010 و بيروت عام 2011 و عمان عام 2012 و الدوحة سنة 2013 و الشارقة سنة 2014 و الرباط سنة 2015 و الكويت سنة 2016.

وتعد هذه الطبعة جدّ "مميزة" حسب الأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله نظرا لأنها تقام على أرض قدم فيها المسرح مناضلين و شهداء عدة على غرار عبد القادر علولة و عز الدين مجوبي و ولد عبد الرحمان كاكي. ومن هنا جاءت تسمية الدورة باسم واحد من شهداء المسرح الجزائري عز الدين مجوبي "تكريسا واحتراما لنضالات المسرحيين و تضحياتهم و الدور الذي يلعبه المسرح في التغيير و تهيئة مناخ الحرية".

ويشمل المهرجان عدة مسارات منظمة للعروض المشاركة حيث تشارك ثمانية عروض في المسابقة الرسمية وثمانية أخرى لجائزة القاسمي و أربعة عروض في المسار الثالث المتعلق بالتنمية و الترقية تتناول مواضيعها المعاقين و التراث و المرأة. كما سيتم تقديم عروض مسرحية جزائرية "أنا و المارشال" "لويزة" "آش كلبك مات"، إضافة إلى ثلاثة من العروض الجزائرية الموصى بها من قبل اللّجنة العربية للانتقاء.

وتمت برمجة أيضا الأوبرات الغنائية "حيزية" التي تجمع بين الأداء المسرحي و التعبيري والغنائي من تأليف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي و ملحمة "الجزائر رحلة حب" لمؤلفها المجاهد الراحل عمر البرناوي التي اختيرت للعرض الختامي.

وفي إطار مسار المسرح الجامعي الذي ستحتضنه مستغانم ستتنافس تسعة عروض مسرحية جزائرية ستقدمها فرق مسرحية من سيدي بلعباس وتمنراست وسكيكدة وتيزي وزو والجزائر ومستغانم وبسكرة وسطيف والوادي ستتنافس على الجوائز الثلاثة الأولى تحفيزا للعمل المسرحي الجامعي حيث ستتولى لجنة تحكيم متخصصة تقييم الأعمال.

وستتميز الدّورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي التي تفتتح بوهران وتختتم بمستغانم ببرمجة ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي 10 ورشات موجهة للمسرحيين العرب في مختلف التخصصات على غرار "مهارات التمثيل " و"مفاهيم الإخراج" و"الماكياج وفنون الأقنعة" و"ورشة الإيماء" و"المسرح مع المكفوفين" و"المسرح والتغيير" و"المسرح والتراث" و"المسرح والأطفال" و"الكتابة للكبار" و"الكتابة للأطفال".

كما سيتناول المؤتمر الفكري المنظّم في إطار هذه التّظاهرة و الذي يحمل عنوان "العبور إلى المستقبل بين الريادة والقطيعة المعرفية" عدة نشاطات فكرية على غرار ندوتين تطبيقيتين استذكاريتين لشهيدي المسرح الجزائري عبد القادر علّولة الّذي اغتيل في 10 مارس 1994 وعز الدين مجوبي الذي اغتيل في 13 فيفري 1995.

وسيكرم المهرجان أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطن التي أسسها المسرحي الجزائري مصطفى كاتب عام 1958 لتكون الرسول الفني لثورة الشعب الجزائري المجيدة حيث لا يزال 15 فنانا و فنانة من أعضائها على قيد الحياة. كما ينتظر أن تقدم عروض من المسرحيات المشاركة في المهرجان بمختلف ولايات الغرب الجزائري على غرار غليزان و سعيدة و تلمسان و سيدي بلعباس و معسكر و عين تموشنت.