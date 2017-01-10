ميهوبي يطالب بتنظيم أول نشاط بمتحف الفن المعاصر لوهران في 21 مارس القادم

طالب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم الثلاثاء، القائمين على متحف الفن المعاصر بوهران بتنظيم أول نشاط فني بتاريخ 21 مارس القادم بهذه المنشأة الفنية التي انتهت بها أشغال الترميم وإعادة التهيئة.

وخلال زيارة تفقدية قام بها الوزير لهذه المنشأة الفنية الواقعة بوسط مدينة وهران، و التي يسيرها مؤقتا متحف أحمد زبانة ذكر ميهوبي أنه، "من الجيد أن تكون هذه المؤسسة المتحفية جاهزة بتاريخ 21 مارس المقبل من أجل خلق ربيع ثقافي بوهران تستفيد منه منطقة الغرب برمتها.

وذكر المسؤول الأول عن قطاع الثقافة أنّ هذا المتحف يعد مكسبا كبيرا لوهران و للجزائر بصفة عامة خاصّة في ظل استقبال الولاية للعديد من التظاهرات الوطنية و حتى العالمية و هو ما سيمكن من التعريف بالفن و الثقافة الجزائريين لدى الاجانب و كذا تجديد اهتمام الجزائريين انفسهم للفن و الثقافة على حد تعبيره.

وقال الوزير مخاطبا المسؤولين عن هذا المتحف "سنمكّنكم من بعض الوسائل التي ستسمح لكم باستضافة كبار الفنانين الجزائريين ليعرضوا أعمالهم في المتحف خاصة مع تنظيم وهران بعد سنوات قليلة لتظاهرة مهمة تخص الألعاب المتوسطية 2021 التي تعدفرصة كبيرة لتعريف ضيوف الجزائر بالفن الجزائري بمختلف أنواعه بفضل مثل هذه الفضاءات الثقافية".

وطالب الوزير في هذا الصدد بإفراد مساحة للأعمال الفنية العالمية و أخرى للأعمال الجزائرية و ثالثة أيضا تخص فناني وهران للتعريف بأعمالهم. كما اقترح على مسؤولي المتحف إنشاء هيئة استشارية يكون من بين أعضائها فنانون يتمثل دورها في اقتراح أسماء فنانين للمشاركة في مختلف المعارض أو نشاطات مختلفة بهدف دراستها وتنفيذها لأنّ إدارة متحف بحجم متحف الفن المعاصر تتطلب استشارة الخبرات في هذا المجال كما أضاف.