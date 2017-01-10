بالصّورة هذا مافعله محمّد عساف مع أولاد بلده في بيروت

زار الفنان الفلسطيني محمد عساف أبناء بلده نادين الخطيب، يعقوب شاهير وأمير دندن الذين تأهلوا إلى مرحلة التصفيات المباشرة من برنامج "أراب آيدول" بموسمه الرابع خلال تواجده في لبنان.

ووجّه عساف رسالة دعم للمشتركين الفلسطينيين عبر صفحاته الرّسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب في تعليقه على صورة جمعته بهم: "في بيروت مع أبناء وطني الرّائعين نادين الخطيب ويعقوب شاهين و أمير دندن من موسم آراب آيدول الرابع، كل الدّعم و أمنيات التوفيق لكم يا رب فلسطين".يذكر أنّ، عسّاف يقوم بتحضيرِ ألبومه الجديد والثاني في مسيرته الفنيّة، حيث من المقرّر أن يضمّ العمل مجموعة كبيرة من الأغاني المنوّعة بين أكثر من نمط غنائي ولهجة عربية.