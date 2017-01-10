بالفيديو...الفنّانة يارا تحيي حفل زفاف جزائري بأغنية دحمان الحراشي

أحيت الفنانة اللبنانية يارا حفل زفاف جزائري، وحرصت على مشاركة الحضورأجواء الحفل بصور استعرضت بها إطلالتها، ومقطع فيديو ظهرت فيه تؤدي الأغنية الجزائرية الشهيرة لعميد أغنية الشعبي دحمان الحراشي "يا رايح"، وهو ما عكس اتقانها للهجة الجزائرية.

تألّقت يارا خلال الحفل بإطلالة أنيقة، ارتدت فيها فستان زيتي ذو ذيل طويل عاري الكتفين، حمل توقيع المصمم اللّبناني الراحل باسيل صودا، بينما لمعت بمجوهرات ماسية، وأسدلت شعرها على كتفيها بشكل منحها طلّة جمعت فيها بين الأنوثة الطاغية والـ«دلع» اللبناني على المسرح. يُذكر أنّ،مو محتاجكم» كان أخر البوم أطلقته يارا، وهو خليجي، ويضم 11 أغنية