شاهد.. زبون يلكم الممثل الأمريكي جيمي فوكس في مطعم

تداول نشطاء، على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتعرّض الممثل الأمريكي جيمي فوكس، للكمة من زبون في مطعم فخم في مدينة لوس انجلس الأمريكية تعرّض الممثل الأمريكي، جيمي فوكس، للكمة من زبون في مطعم فخم في مدينة لوس انجلس الأمريكية، بعد أن غضب الزبون بسبب الضجة، التي كانت تصدر من طاولة جامي، وممثلين أميريكين آخرين، كانوا يتناولون الطعام معه. وقالت صحف أمريكية، إن الزبون توجه لطاولة فوكس، وطالبه بوقف الضجة، لكن الممثل الهوليوودي سخر منه مما دفعه إلى تهديده بقوله، أنت بالطبع لا تريد العبث معي فأنا من نيويورك. وأضافت أن فوكس، البالغ من العمر 49 عامًا، رد بغضب أذهب إلى الجحيم، فأنا من أوكلاند، مشيرة إلى أن الزبون قفز على فاكس ووجه لكمة إلى وجهه. وأظهر مقطع فيديو، تم الممثل فوكس، وهو يحاول الهجوم على الزبون، الذي تم إخراجه من المطعم بعد ذلك. وقالت الصحف، إن فوكس كان برفقة الممثل الأمريكي كوبا جودنج، وممثلين آخرين.