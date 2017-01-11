ضمن فعاليات المسرح العربي "مستغانم" عاصمة للمسرح الجامعي

ستكون مدينة مستغانم ابتداء من اليوم الأربعاء على موعد مع ملتقى نجوم التّمثيل الجامعي المنظم في إطار الطبعة التّاسعة لمهرجان المسرح العربي "عز الدّين مجوبي" الّذي تحتضنه مدينتي وهران ومستغانم من 10 إلى 19 جانفي الجاري.

وستتنافس تسعة عروض مسرحيّة جامعيّة خلال هذه التّظاهرة على الجوائز الثلاثة الأولى حيث ستقوم لجنة تحكيم متخصّصة لتقييم الأعمال. ومن بين الأعمال المسرحيّة المبرمجة ضمن هذه التّظاهرة التي تدوم أربعة أيام مسرحية "الحلم" لجامعة تيزي وزو و"الكسوف" لجامعة تمنراست و"صرخة ألم" لجامعة سكيكدة و"الخادمتان" لجامعة الوادي وكذا مسرحية "عبد الله" لجامعة بسكرة.

كما يتضمن برنامج التظاهرة مسرحية "بنات رهواجة" لجامعة سطيف و"بيت برناردا ألبا" لجامعة مستغانم و"نهاية لعبة" لجامعة سعيدة مع العلم أن هذه العروض المسرحية ستحتضنها قاعة "ريمة" بدار الثقافة "ولد عبد الرحمان كاكي" وكذا المسرح الجهوي "سي الجيلالي بن عبد الحليم".

وقد كان الأمين العام للهيئة العربيّة للمسرح إسماعيل عبد الله قد أشار خلال ندوة صحفية بمستغانم إلى أن مسار المسرح الجامعي سيصبح ابتداء من هذه الطبعة تقليدا ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي خلال الطبعات القادمة. ويسعى المنظمون من خلال هذه التظاهرة الثقافية أن تكون الطبعة التاسعة للمهرجان العربي للمسرح اضافة فعلية للمسرح الجامعي وترقية هذا النّشاط في الوسط الجامعي كما أشير إليه.