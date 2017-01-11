حميد بارودي يهتمّ بجمع أرشيف الفنّان الراحل عثمان بالي

قال الفنّان الجزائري "حميد بارودي"، إنّه يهتم بالأرشيف الخاص بالفنّان القدير"عثمان بالي"، بهدف الحفاظ على التراث الأصيل للرّاحل الذي كان مثالا لفن الطوارق الأصيل، وكشف الفنّان حميد بارودي عن جديده الفنّي الذي سيرى النور خلال 2017 ، ويحمل عنوان «Back to the Groove».

وقال حميد بارودي ندوة صحفية بدار عبد اللطيف بالجزائر العاصمة،على هامش حديثه عن جولته الفنيّة التي ستنطلق في غضون أيام من دار الأوبرا بالجزائر العاصمة متّجهة نحو الجنوب، إنّ الألبوم الجديد الذي سيرى النور خلال 2017، يحمل في طياته 10 أغانٍ متنوعة بين الطّابع الأمريكي واللاتيني، وحتى الإفريقي، سيتعامل فيه النّجم مع نخبة من الأسماء العالمية المعروفة، على غرار «رومان بنكا» و»كرمو كوياته». ومن بين العناوين المتضمنة في الألبوم، قال بارودي إنه يتطرق إلى بعض مشاكل المجتمع في أغنية "حراقة"، إلى جانب بعض الأغاني مثل"حلاوة" و"ليلى من.."، وغيرها من الأغاني ذات الطابع العصري الموجه لتوعية الشباب. وقال بارودي إن الألبوم الذي أنتج من طرف شركة هوقار للموسيقى سيصدر بألمانيا.

كما تطرق الفنان إلى الجولة الفنية التي خصصتها وكالة الإشعاع الثقافي تكريما له، حيث ستنطلق بدءا من 12 جانفي الجاري من دار الأوبرا بوعلام بسايح تحت عنوان "قافلة إلى الصّحراء"، أين سيحيي حفلا مساء الغد، لينشّط بعدها سهرات فنية في كل من أدرار، عين صالح، تمنراست وجانيت، أيام 17 و19 و22 و25 جانفي الجاري.