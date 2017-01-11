سلمى الحايك تفاجئ أكثر من 2 مليون متابع بهذه الصّورة

فاجأت الفنّانة العالمية "سلمى حايك" مرتادي صفحتها على موقع التّواصل الإجتماعى الشهير "إنستغرام"، الّتي تضم أكثر من 2.5 شخص بنشرها صورة التقطتها بطريقة الـ"سيلفي" استغنت فيها تماما عن استخدام مساحيق التجميل "المكيّاج".

وقد انقسمت الآراء حول صورة حايك 50 سنة فالبعض انتقدها بشدة واعتبرها بمثابة "صدمة" كونها ظهرت في الصّورة بوجه شاحب وكأنها تبدو مرهقة بنسبة كبيرة، وعلى الجانب الأخر أكد عدد من معجبيها أنها تفضل الظهور على طبيعتها بإطلالة طبيعية.