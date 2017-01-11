المسرح العربي يعاني التّهميش وميزانيات وزارات الثقافة في الوطن العربي لا تعادل أجرة نجم كرة قدم

حثّ الفنان العراقي "عزيز فيو" على العمل للنّهوض بالمسرح العربي الّذي "طاله التّهميش ،مشيرا إلى أنّ المسرح العربي لا يزال في أدنى سلم الإهتمامات بالنسبة الى الحكومات العربية ومازال في دائرة التّهميش والإقصاء وغياب الرّعاية الحقيقية".

وأفاد الفنّان المسرحي الذي ألقى رسالة اليوم العربي للمسرح بمناسبة إفتتاح الدورة التاسعة للمهرجان مساء يوم الثّلاثاء بوهران تحت إشراف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، بأنّ ميزانيات وزارات الثقافة في الوطن العربي "شحيحة وهي في مجموعها لاتعادل أجرة نجم في كرة القدم أو مكافأة مدرّب رياضي في أحسن الأحوال". بالإضافة إلى أنّ، المسرح العربي في حاجة الى رؤية جديدة تجمع ما بين الأصالة والمعاصرة.

وأوضح المسرحي الّذي أختير من قبل الهيئة العربيّة للمسرح لكتابة و قراءة هذه الرّسالة قائلا: إنّنا اليوم بحاجة الى رؤية جديدة لمسرحنا العربي تجمع بين الأصالة و المعاصرة وأن نتفتح أكثرعلى تجارب الشّعوب الحيّة".ووجه بالمناسبة نداء إلى المسرحيين والمبدعين العرب بهدف حماية الحصون و القلاع الثقافية و الإبداعية في ظلّ شح الدعم و سطوة العولمة و مشاهد الانكسار و التهميش الذي طال الخشبة.

وقد عرف حفل افتتاح هذه التظاهرة الثقافية التي تتقاسم نشاطاتها كل من ولايتي وهران ومستغانم إلى غاية 19جانفي الجاري حضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة مونية مسلم وسفراء والأمين العام للهيئة العربية للمسرح اسماعيل عبد الله وعدد من الدول العربية بالجزائر ووجوه مسرحية لامعة على الصعيد الوطني و العربي إلى جانب شخصيات ثقافية وفنية.