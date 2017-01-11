أبرز نجوم الفن الجزائري يحتفلون برأس السّنة الأمازيغية 2967

تحيي كوكبة من نجوم الفنّ الجزائري على غرار حميدو، رشيد كسيلة، بوعلام شاكر، هاشمي، عمر ماماش، ميمي هدى، الطاوس، منال غربي وحسيبة عمروش، حفلا فنيا بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة "يناير"، وذلك يوم غد الخميس ابتداء من الساعة السادسة مساءا بقاعة الأطلس بباب الوادي بالعاصمة.

وجاء هذا الحفل من تنظيم الدّيوان الوطني للثقافة والإعلام وتحت إشراف وزارة الثقافة، وبالتعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، احتفالا برأس السنة الأمازيغية ، كم تنظّم معارض وندوات فكرية وعروض وثائقية حول عادات وتقاليد الإحتفال بالمناسبة وأمسيات شعرية، وسهرات فنية مع إحناشن شنوة، المغني تيفزا، الفنان ايوراين، يوسف شرشالي، بالمركز الثقافي بشنوة في تيبازة.

يشار إلى أنّ يناير، اسم يرتبط بالإحتفالات السنوية للسّنة الأمازيغية الجديدة التي تصادف 11 جانفي من كل سنة، حيث يحتفل الجزائريون هذه السنة بمرور 2966 من انتصار الزعيم الأمازيغي شيشناق على رمسيس الثاني، فرعون مصر، وتختلف الإحتفالات في الجزائر من منطقة إلى أخرى نظرا لاختلاف تقاليد وعادات كل منطقة.