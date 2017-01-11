أحلام تبدي قلقها على سعد لمجرد و تطالب الجمهور بالدعاء له

عبّرت الفنانة الإماراتية أحلام عن قلقها على مصير الفنّان سعد لمجرد وطلبت من جمهورها إعلامها بأيّ مستجدات وتطورات حصلت في قضيته.

ونشرت في صفحتها الرسمية على موقع التّواصل الإجتماعي " تويتر"، صورة له وعليها عينان تدمعان و أرفقتها بتغريدة "طمنونا على الغالي سعد المجرّد الله يفرجها عليه يارب اذا عندكم أخبار طيبه علمونا اليوم طول الوقت في بالي ادعوا له ولا تنسونه بالدّعاء.ورفض القضاء الفرنسي ديسمبر الماضي إطلاق سراح سعد لمجرد مؤقتاً رغم تقديم دفاعه ضمانات الحضور.



